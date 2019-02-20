بومبيو يؤكد عدم السماح لـ“داعشية“ معتقلة في سوريا بالرجوع إلى البلاد‎

أكدت واشنطن، اليوم الأربعاء، أنها لن تسمح بعودة الشابة هدى مثنّى التي توجهت إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش، وترغب الآن في الانضمام إلى عائلتها في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، إن هدى مثنّى (24 عامًا) ”ليست مواطنة أمريكية، وليس عندها أي مسوغ قانوني أو الحق في الحصول على جنسية، ولن يتم السماح لها بدخول الولايات المتحدة“.

وكانت واشنطن، التي تسعى لإعادة متشددين أجانب معتقلين في شمال شرق سوريا إلى بلادهم لمحاكمتهم فيها، ذكرت سابقًا أنّها تدرس قضية الجهادية المعتقلة لدى الأكراد في سوريا.