حكم بالسجن والإبعاد لسوريين هاجموا السفارة التركية في الدنمارك

المصدر: إ ف ب

حكمت الدنمارك يوم الأربعاء، على أربعة سوريين، ألقوا زجاجات حارقة على السفارة التركية في كوبنهاغن العام الماضي، بالسجن عامًا ونصف إلى نحو عامين، مع أمر بالإبعاد عن أراضيها.

ودانت محكمة الدرجة الأولى في كوبنهاغن، الرجال الأربعة بالتخطيط للهجوم على السفارة التركية وتنفيذه.

وأضافت المحكمة أن الرجال الأربعة أرادوا عبر إلقاء الزجاجات الحارقة على النوافذ إلحاق أضرار ”جسيمة“ بالمبنى.

وحكم على ثلاثة منهم بالسجن لعام وتسعة أشهر، والرابع بالسجن لعام ونصف، وهي عقوبة أقل قسوة لتعاونه مع السلطات.

والهجوم الذي لم يوقع جرحى، وتسبب بأضرار طفيفة لمبنى السفارة وقع في آذار/مارس 2018 غداة استيلاء القوات التركية على مدينة عفرين الكردية في سوريا.