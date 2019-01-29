الدنمارك تدعو لفرض عقوبات أوروبية على روسيا

دعا وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن، يوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على روسيا، بسبب مواجهة مع أوكرانيا في بحر آزوف.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سامويلسن سيلتقي بنظيره الأوكراني بافلو كليمكين اليوم وغدًا الأربعاء، وسيزور مدينة ماريوبول القريبة من بحر آزوف.

وأضافت في بيان “أعتقد أن على الاتحاد الأوروبي الرد على سلوك روسيا العدواني”.

وأكدت مصادر، أن الاتحاد الأوروبي سيوجه مذكرة دبلوماسية رسمية لموسكو هذا الأسبوع احتجاجًا على استمرار اعتقال روسيا 24 بحارًا أوكرانيًا احتجزتهم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون يوم الخميس المقبل، لبحث قضية أوكرانيا وقضايا أخرى.