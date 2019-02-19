نتنياهو يفشل في توحيد أحزاب اليمين الإسرائيلية في قائمة واحدة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فشل في توحيد أربعة أحزاب يمينية في قائمة واحدة، مشيرةً إلى أن هذه الأحزاب لن تتخطى نسبة الحسم لو خاضت الانتخابات بشكل منفصل، ويمكنها الحصول على ثمانية مقاعد في حال اتحدت بقائمة واحدة.

ووفقا لقناة i24news الإسرائيلية، قال نتنياهو لهذه الأحزاب:“ إنه في حال لم تتحد الأحزاب اليمينية فسيكون من المحتمل تشكيل حكومة يسار“، في إشارة إلى أهمية دعم حزب الليكود الذي يرأسه من قبل كافة الأحزاب اليمينية.

وكشفت القناة، أن نتنياهو دعا بعض رؤساء الأحزاب اليمينة لمكتبه بالقدس، وعلى رأسهم، رافي بيرتس رئيس ”البيت اليهودي“، والنائب بتسلئيل سموتريش رئيس حزب ”الاتحاد القومي“ لاجتماع معه، بهدف إقناعهم بخوض الانتخابات ضمن قائمة حزب الليكود، إلا أنهما رفضا، بحجة أن أحزابهما مستقلة وتتخذ قراراتها بنفسها، ولا تدار من قبل نتنياهو.

وبحسب القناة، اجتمع نتنياهو مع ايلي يشاي، وعرض عليه الانضمام ضمن تحالف موحد، ووعده بتعيينه بمنصب مهم في الحكومة الإسرائيلية القادمة.

ويسعى نتنياهو جاهدًا إلى حشد عدد كبير من الأصوات لصالحه، ويحاول تشكيل ائتلاف يميني قوي، يرأسه حزب الليكود لخوض انتخابات البرلمان الإسرائيلي ”الكنيست“، ويمكنه أن يشكل الحكومة الإسرائيلية دون أي منافس.

ومن المقرر أن تدور الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، في التاسع من أبريل/نيسان القادم، في ظل مشاركة العديد من الأحزاب اليهودية التي تشكلت حديثًا، وأحزاب قائمة في تنافس قوي، يبرز فيه نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس.