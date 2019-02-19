ترامب يقول إنه يريد نزع سلاح كوريا الشمالية النووي لكنه ليس في عجلة من أمره‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يتطلع إلى اجتماع جيد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 27 و28 من فبراير /شباط في فيتنام ويريد نزع سلاح بيونغ يانغ النووي في نهاية المطاف لكنه ليس في عجلة من أمره.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن بيونغ يانغ لم تقم في الآونة الأخيرة بأي تجارب نووية أو صاروخية.

وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أنه تحدث مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن اليوم ويعتزم التحدث مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي يوم غد الأربعاء.