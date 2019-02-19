لقاء أوروبي عربي غير رسمي بدبلن حول السلام في الشرق الأوسط

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الإيرلندية أن وزراء أوروبيين وعربًا عقدوا اليوم الثلاثاء محادثات غير رسمية في إيرلندا تركزت حول المساعي لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط.

وعقد وزير الخارجية الإيرلندي ،سايمون كوفني، لقاءً في دبلن، ضم إضافة إليه نظراءه الفرنسي والسويدي والإسباني والبلغاري والقبرصي والمصري والأردني والفلسطيني، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرلندية في بيان ”لقد تعلمت إيرلندا من تجاربها أن السرية تتيح إجراء محادثات أفضل بين مختلف المشاركين“.

وأضاف أن ”البحث ليس حول إطلاق عملية جديدة، بل النظر في السبل التي تتيح تحديد التزامات خاصة بهذه المسألة“.

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام عدة على قيام غاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الخاص، بعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع مغلق.

ومن المقرر أن تقدم واشنطن خطتها هذه للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

كما من المقرر عقد اجتماع آخر بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في القاهرة في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شباط/فبراير الجاري.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد ندد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بما اعتبره ”التصرف المنافق والمعادي للاتحاد الأوروبي“ تجاه إسرائيل.