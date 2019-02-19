إصابة 20 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركتهم في المسير البحري 24 على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، ”إن 20 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي، خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمشاركين في المسير البحري“.

وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، قد دعت إلى المشاركة في الحراك البحري 24 اليوم الثلاثاء، تحت شعار ”استمرار الحصار نذير الانفجار“، مشيرة إلى أن سفن الحرية ستنطلق من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية للقطاع.

ودعت هيئة الحراك الوطني، الوسطاء الأمميين؛ لإلزام الاحتلال بتطبيق تفاهمات التهدئة، مؤكدة استمرار الفعاليات لحين تنفيذه.