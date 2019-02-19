قريشي: باكستان تتعاون لتبديد مخاوف إيران

أعرب وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، عن انفتاح بلاده على التعاون والحوار مع إيران؛ لتبديد مخاوف طهران الأمنية.

وقال في تصريح لتلفزيون محلي: إن ”باكستان تتعاون من أجل تبديد مخاوف إيران، والبلدان سيحلان المشاكل عن طريق الحوار“.

وشدد على أن باكستان ترغب دائمًا بتأسيس علاقات جيدة مع إيران.

ولفت إلى أنه اتصل بنظيره الإيراني جواد ظريف، عقب الهجوم الأخير على الحرس الثوري، وأعرب عن تنديده الشديد بالهجوم.

والأحد الماضي، قال قريشي إن بلاده سترسل وفدًا رفيع المستوى إلى إيران؛ لبحث تداعيات الهجوم الذي استهدف ”الحرس الثوري“ جنوب شرقي البلاد، قبل أيام.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت سفيرة باكستان في طهران، رفعت محمود، وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم.

والسبت الماضي، اتهم الحرس الثوري كلًا من باكستان والسعودية والإمارات بـ“دعم“ الهجوم، الذي وقع قرب مدينة ”زاهدان“، بمحافظة ”سيستان وبلوشستان“، المتاخمة للحدود الباكستانية، وأسفر عن مقتل 27 عنصرًا وإصابة 13 آخرين.

وطالب قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، في تصريح صحفي، إسلام آباد بـ“الالتزام بشكل جدي بمسؤولياتها في مكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود المشتركة“.

وأعلنت جماعة ”جيش العدل“ المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع، الأربعاء الماضي.

وتقول الجماعة إنها ”تدافع عن“ حقوق البلوش (أقلية عرقية سنية)، وتنشط جنوبي البلاد؛ فيما تعتبرها طهران ”تنظيمًا إرهابيًا“.