إيران تعلن اعتقال عدد من منفذي هجوم زاهدان

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، القبض على 3 أشخاص قالت إنهم من ”مخططي ومنفذي“ هجوم زاهدان، الذي استهدف، الأربعاء الماضي، حافلة لقوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري وأوقع 27 قتيلًا و13 جريحًا.

وذكر بيان لدائرة العلاقات العامة والإعلام للحرس الثوري أن ”القوات تمكنت من اعتقال عناصر هجوم مدينة زاهدان بالإضافة إلى ضبط عدد من العبوات الناسفة والمتفجرات التي كانت بحوزتهم“.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ ”عملية مداهمة لعدد من المنازل تؤوي متورطين في الهجوم في مدينة سراوان وخاش التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران ذات الغالبية السنية“، منوهًا بأن ”العملية الأمنية نفذها عناصر من استخبارات فيلق القدس التابع للحرس الثوري“.

وتابع البيان، الذي أوردته وكالة أنباء ”تسنيم“، أن العملية أسفرت عن ”اعتقال ثلاثة متورطين بهجوم زاهدان، وضبط 150 كيلوغرامًا من الموادة المعدة والمجهزة للتفجير، فيما تم ضبط 600 كيلوغرام من المواد المتفجرة التي يتم العمل عليها، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخيرة“.