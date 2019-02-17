فلسطين: اقتطاع أموال المقاصة ”نسف“ لكل الاتفاقيات مع إسرائيل

عبرت الرئاسة الفلسطينية، رفضها التام لأي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرة أن هذا القرار يمثل ”قرصنة“ على أموال الشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة إن قرار قطع الأموال الفلسطينية، يمثل ”نسفًا“ من طرف واحد لكل الاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس الاقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قوله: ”إن موقف السيد الرئيس الدائم، الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى“.

وأكدت الرئاسة ”أن هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة سيادة الرئيس خلال أيام“.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ”الكابينت“ اقتطاع مبلغ 138 مليون دولار من أموال المقاصة التي تحوّل للسلطة الفلسطينية، بزعم أنها تصرف كرواتب لعوائل الأسرى والشهداء.