رئيس وزراء بولندا يلغي مشاركته بقمة في إسرائيل بسبب توتر مع نتنياهو

ألغى رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، مشاركته بقمة في إسرائيل؛ احتجاجًا على اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لـ“وارسو“ بـ“التواطؤ مع النازيين ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية“، حسبما ذكرت صحيفة ”معاريف“ يوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مورافيسكي كان من المقرر أن يشارك في قمة دول ”فيسغراد“ التي ستعقد في إسرائيل الثلاثاء المقبل، لكنه ألغى مشاركته على خلفية التوتر بينه وبين نتنياهو.

في السياق ذاته، أفادت ”هيئة البث الإسرائيلية“ بأن ”نتنياهو تحدث هاتفيًا مع مورافيسكي، الأحد، إلا أن الأخير أصر على عدم المشاركة في القمة، وإرسال وزير خارجيته بدلًا عنه“.

وحصل التوتر بعدما قال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقب عودته من مؤتمر وارسو نهاية الأسبوع الماضي، إن البولنديين تعاونوا مع النازيين خلال المحرقة.

وأثار هذا الاتهام غضب المستوى السياسي في بولندا.