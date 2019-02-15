عقب استدعاء سفيرة إسرائيل.. نتنياهو يبرر تصريحاته ضد بولندا

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، تبرير تصريحاته التي اتهم فيها بولندا، بالتعاون مع النازيين ضد اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو، الجمعة،:“لقد تحدث رئيس الوزراء عن بولنديين، وليس عن الشعب البولندي أو بولندا“، مضيفًا:“التقارير الصحفية، نقلت التصريحات بشكل خاطئ، وحرّفتها“.

وتأتي تلك المحاولة بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية البولندية، سفيرة إسرائيل لديها آنا آزاري، لـ“التوبيخ“، بسبب تصريحات نتنياهو التي جاءت، الخميس، على هامش اليوم الثاني من مؤتمر وارسو.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الأزمة بين بولندا وإسرائيل ”قد حُلّت“.

والخميس، نقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية عن رئيس الوزراء قوله من وارسو:“أنا هنا أقول إن البولنديين تعاونوا مع النازيين، أعرف التاريخ ولا أغيره، وإنما أكشف عنه“.

واستفزت تصريحاته تلك الرئيس البولندي أندريه دودا، لتتوتر العلاقات بين الجانبين رغم مرور ساعات على التقاط صور للحظات وُدّية تجمعه مع نتنياهو على هامش المؤتمر.

وبرزت خلافات بين الجانبين العام الماضي على خلفية رفض وارسو الربط بين بولندا وجرائم النازية، وهو ما اعتبرته تل أبيب ”تنصلًا من المسؤولية“.

يُشار إلى أن إسرائيل تعلّق آمالًا كبيرة على مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط، الذي عقد يومي، الأربعاء والخميس، من أجل تطبيع العلاقات مع دول عربية في إطار مواجهة إيران.

وحضر المؤتمر إلى جانب نتنياهو، وزراء ومسؤولون عرب، برعاية أمريكية، في سابقة تهدد أولوية القضية الفلسطينية في المنطقة.