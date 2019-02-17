إيران تحاكم شقيق روحاني الشهر المقبل بتهم ”الاختلاس“ المالي

تبدأ في آذار/ مارس المقبل، بإيران، محاكمة ”حسين فريدون“ شقيق الرئيس، حسن روحاني، بتهمة ارتكاب جنح ”مالية“ والتحقيق معه بشأن عمليات الاختلاس التي بلغت ملايين الدولارات.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنّه ”لا صحة لتبرئة حسين فريدون من التهم الموجهة إليه“، مضيفًا أنّ ”محاكمته ستبدأ قريبًا ومن المرجح أن تكون في مارس المقبل“.

وبين إيجي، أنّ ”لائحة الاتهام في القضية تم إعدادها في الشهر الجاري، وستعقد قريبًا أول جلسة لمحاكمة شقيق الرئيس حسن روحاني“.

وطالب عشرون من أعضاء البرلمان الإيراني، الأربعاء الماضي، رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بمحاكمة ومقاضاة اثنين من المسؤولين الإيرانيين بينهم ”حسين فريدون“ شقيق الرئيس حسن روحاني.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، الأربعاء، إنّ 20 نائبًا بالبرلمان بعثوا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية يطالبونه بمحاكمة ومقاضاة ”حسين فريدون“ شقيق روحاني، و“مهدي جهانغيري“ شقيق النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري، بتهمة تورطهم بقضايا الاختلاس والفساد الاقتصادي.

وفي منتصف تموز/يوليو 2017، أوقفت السلطات الإيرانية، حسين فريدون، بتهمة ارتكاب جنح ”مالية“ والتحقيق معه، فيما تم الإفراج عنه بكفالة مالية لم يكشف عنها حجمها بعد يوم من اعتقاله.

وأيلول الماضي، كشفت مصادر إيرانية، عن فضيحة جنسية لـ“حسين فريدون“ شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر قيامه بعلاقة غير مشروعة مع المخرجة السينمائية والناشطة السياسية ”مريم إبراهيم وند“ التي تبلغ من العمر 27 عامًا.