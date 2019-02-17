نائب إيراني: هجوم زاهدان يؤكد اختراق مؤسساتنا الأمنية

أفاد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بشه، اليوم الأحد، أن هجوم مدينة زاهدان الذي استهدف حافلة للحرس الثوري الأسبوع الماضي، يؤكد اختراق بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن فلاحت بشه قوله عقب جلسة للجنة الأمن القومي مع كبار المسؤولين الأمنيين في جهاز الاستخبارات والحرس الثوري، إن ”هجوم مدينة زاهدان يؤكد في الواقع وجود شبكات تجسس داخل بعض المؤسسات العسكرية، ما سهل الأمر لتنظيم جيش العدل الإرهابي بتنفيذ الهجوم“.

ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإصلاحية عن فلاحت بشه، تأكيده أن ”تنظيم جيش العدل نفذ هذا الهجوم، وأن هناك المئات من الانتحاريين تمت تعبئتهم على الحدود بين إيران وباكستان، ومن المتوقع تصاعد العمليات الانتحارية“.

وأوقع الهجوم الذي استهدف حافلة لقوات ”فيلق القدس“، مساء الأربعاء الماضي، على الطريق الرابط بين مدينتي خاش وزاهدان جنوب شرق إيران، عشرات القتلى والجرحى.