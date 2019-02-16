تأجيل زيارتي ولي العهد السعودي لباكستان والهند

أعلنت باكستان، يوم السبت، أن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تأجلت إلى يوم الأحد، فيما لم تُبدِ الأسباب وراء التأجيل، مؤكدة أن برنامج الزيارة نفسه لم يتغير.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن زيارة الأمير إلى الهند تأجلت كذلك.

ويبدو أن هذا التأجيل جاء بطلب سعودي، حيث تعول باكستان بشدة على الزيارة للحصول على استثمارات هامة بالنسبة لاقتصادها المتأزم.

والعلاقة بين الهند وباكستان تشهد تصاعدا للتوتر حاليا بعد هجوم على قافلة في كشمير هذا الأسبوع أسفر عن مقتل 40 من أفراد القوات شبه العسكرية الهندية وإصابة كثيرين آخرين. وأعلنت جماعة جيش محمد ، ومقرها باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

ومن المقرر أن يزور الأمير كذلك الصين كجزء من جولته الآسيوية حيث من المتوقع أن يوقع على عدد من اتفاقات الاستثمار الثنائية.

وتأجلت زيارة الأمير إلى كل من إندونيسيا وماليزيا، وفقا لوزارتي خارجية البلدين.

وقالت الوزارة الاندونيسية على موقعها على الانترنت ان السعودية واندونيسيا ستواصلان التواصل بشأن موعد جديد للزيارة ولتحقيق نتائج أفضل. وكان من المقرر أن يوقع ولي العهد عدة اتفاقيات في إندونيسيا.

وفي ماليزيا ، كان مقررا أن يفتتح مجمع بنرانغ للتكرير والبتروكيماويات، وهو مشروع مشترك بين شركات النفط الحكومية في البلدين. وقد تم تأجيل الحدث، وفقا لبيان من الشركة.