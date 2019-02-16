بعد إدانته بـ“اعتداءات جنسية“.. تجريد أرفع مسؤول بالفاتيكان من صفته الكنسية

أعلن البابا فرنسيس، اليوم السبت، عن تجريد أرفع مسؤول بالفاتيكان، وهو كبير أساقفة واشنطن السابق، ثيودور ماكاريك، من صفته الكنسية؛ بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية.

وذكر الفاتيكان في بيان، أن ”قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية بالفاتيكان ماكاريك بارتكاب جرائم جنسية مع قُصّر وبالغين، على مدار سنوات“، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ويعني هذا القرار، أن ماكاريك (88 عامًا) لن يشارك في ترؤس أي طقوس دينية بأي كنيسة.

ويشار إلى أن ماكاريك، هو أرفع مسؤول في الفاتيكان يتم تجريده من صفته الكنسية، حسب المصدر نفسه.

وجاء الإعلان عن تلك الخطوة، قبل خمسة أيام من اجتماع استثنائي مقرر للبابا فرنسيس، يجمع فيه أساقفة من جميع أنحاء العالم؛ لمساعدة الكنيسة في التعامل مع أزمة الاعتداءات الجنسية من جانب عدد من رجالها، والتي بدأت تتكشف خلال الأعوام الماضية.