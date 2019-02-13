بابا الفاتيكان: الشروط لم تتوفر بعد لنلعب دور الوساطة في فنزويلا

قال بابا الفاتيكان فرانسيس، إن الشروط لم تتوفر بعد، ليلعب الفاتيكان دور الوساطة؛ من أجل إيجاد حل للأزمة في فنزويلا، وذلك ردًا على رسالة تلقاها من الرئيس نيكولاس مادورو، في 3 فبراير/شباط الحالي، طلب فيها التوسط لحل الأزمة في البلاد.

وفي رسالة رد على طلب الوساطة، التي نشرت صحيفة ”كورييري دبلا سيرا“ الإيطالية، مقتطفات منها الأربعاء، أكد البابا على ضرورة عمل أطراف الأزمة على تحقيق الوحدة والسلام في البلاد.

وأوضح أن تحقيق الرفاهية للشعب الفنزويلي، يجب أن يكون فوق كل اعتبار، أو مصالح شخصية.

وتشهد فنزويلا توترًا منذ 23 يناير/كانون الثاني المنصرم، إثر إعلان زعيم المعارضة غوايدو، نفسه ”رئيسًا مؤقتًا“ للبلاد، وإعلان الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.