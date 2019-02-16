إيران تؤكد فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي

قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة (إن.بي.سي) نشرت اليوم الجمعة إن محاولة إيران إطلاق قمر صناعي ثان خلال الشهرين الماضيين باءت بالفشل.

كانت إيران حاولت الشهر الماضي إطلاق قمر صناعي لكن المحاولة فشلت أيضا. ورغم المحاولتين الفاشلتين فإن تصريحات ظريف ستثير على الأرجح التوترات مع الولايات المتحدة. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من إمكانية استخدام التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى في إطلاق رؤوس صواريخ وليس فقط في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء.

ولم يرد ممثل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي على الفور على طلب للتعليق.

وتقول إيران إن محاولات إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء والتجارب الصاروخية لا تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتعتبر إيران برنامجها الفضائي مسألة فخر وطني.

وقالت إيران الشهر الماضي إنها حاولت إطلاق قمر صناعي لكنه لم يصل إلى السرعة المطلوبة وفشل. وقال وزير الاتصالات الإيراني وقتها إن القمر الصناعي ”بايام“ كان من المفترض أن يستخدم في أغراض التصوير والاتصالات لنحو ثلاثة أعوام.

كانت إيران أطلقت أول قمر صناعي محلي الصنع في 2009 في الذكرى الثلاثين للثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979. واحتفلت إيران هذا الشهر بالذكرى الأربعين للثورة.