البيت الأبيض يخصص 8 مليارات دولار لتمويل السياج الحدودي مع المكسيك

أعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حددت نحو 8 مليارات دولار من أموال الحكومة يمكن للرئيس الاستفادة منها هذا العام لإنجاز مقترحه ببناء سياج على الحدود مع المكسيك وفقًا لخطة طوارئ وطنية.

وقال ميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، في تصريح للصحفيين إنه ”إضافة إلى 1.38 مليار دولار من مشروع تمويل بموافقة الحزبين، فإن الإدارة ستجمع أموالًا من جهات حكومية أخرى من بينها وزارتا الخزانة والدفاع“.

ومن المتوقع أن يعارض الديمقراطيون إعلان ترامب حالة الطوارئ، باعتبارها محاولة غير دستورية لتمويل السياج دون موافقة الكونغرس.