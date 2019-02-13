نائب أمريكي يستبعد دعم الكونغرس لتدخل عسكري في فنزويلا

استبعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجيل، يوم الأربعاء، أن يوافق الكونغرس على دعم تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا رغم تصريحات للرئيس دونالد ترامب تلمّح إلى أنه سيُقدم على مثل هذا التدخل.

وقال إنجيل، وهو ديمقراطي، في مستهل جلسة بشأن الوضع السياسي المضطرب في البلد العضو في منظمة أوبك:“أشعر بالقلق إزاء تهديد الرئيس باستخدام القوة العسكرية، وتلميحاته إلى أن التدخل العسكري الأمريكي ما زال خيارًا.

وأضاف:“أريد أن أوضح للحاضرين، وأي شخص آخر يشاهدنا، أن التدخل العسكري الأمريكي ليس خيارًا“.