بومبيو يلتقي موجيريني بعد اتهامات بنس لأوروبا بشأن إيران‎

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني في بروكسل اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من اتهام نائب الرئيس الأمريكي حلفاء واشنطن الأوروبيين بمحاولة تقويض العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.

وكان اجتماع بومبيو مع موجيريني مقررا قبل انتقادات بنس للقوى الأوروبية خلال مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط عقد في وارسو أمس الخميس لم تحضره موجيريني بسبب تعارض الموعد مع موعد آخر في حلف شمال الأطلسي.

واستقبلت موجيريني، التي ساهمت في إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، بومبيو أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل أن يضمهما افطار عمل من المقرر أن يستمر ساعة.

وهزت موجيريني رأسها ولم ترد على سؤال من الصحفيين بشأن رأيها في تصريحات بنس في وارسو أمس الخميس التي اتهم خلالها الاتحاد الأوروبي بمحاولة تقويض أثر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.