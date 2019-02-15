تظاهرات لمعلمين متقاعدين تعم عدة مدن إيرانية (صور وفيديو)

شارك عدد من المثقفين والمعلمين المتقاعدين، يوم الخميس، احتجاجات بعدد من المدن الإيرانية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الاحتجاجات تركزت أمام إدارات التعليم الحكومية في مدن ”سنندج، ومريوان، وكرمنشاه، وارومية، ومشهد واردبيل“.

اعتلای یک کشور در گرو ارزش نهادن به آموزش و پرورش و معلمان آن است. اما جمهوری اسلامی نظام آموزشی را در خدمت ایدئولوژی خود می‌خواهد نه برای توسعه‌ی ایران سرود ”ای ایران“ در تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز #معلمان و #فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهر مشهد ۲۵ بهمن ۱۳۹۷#معلمم_تنها_نیستی pic.twitter.com/EVImCnOtMT — ????tirdad???? (@tirdadariaee) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وطالب المتظاهرون بتحسين الظروف المعيشية لكوادر المتقاعدين والمتعلمين، ومساواة حقوق العمال والمتقاعدين.

كما طالبوا بتوفير التعليم المجاني، والسماح للطلاب بالدراسة بلغتهم الأم، كما احتجوا على طريقة تعاطي السلطات الأمنية مع النشطاء في نقابة المعلمين واعتقال عدد منهم في الآونة الأخيرة.

تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز #معلمان و #فرهنگیان شاغل و بازنشسته مقابل اداره کل آموزش و پرورش سنندج در اعتراض به عدم تحقق مطالبات‌شان هم اکنون پنج شنبه ۲۵ بهمن روی یکی از پلاکاردها نوشته شده:

”برای جامعه‌ای که معلمانش در زندان باشند باید خون گریست“#معلمم_تنها_نیستی pic.twitter.com/nS7grV7e2Q — vania???? (@vaniiia80) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وتشهد المدن والمحافظات الإيرانية بين الحين والآخر احتجاجات من مختلف الشرائح بالبلاد للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة معاشاتهم في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

وتعاني إيران من أوضاع اقتصادية متردية بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على طهران.

تجمع #فرهنگیان کرمانشاه درمقابل اداره کل آموزش و پرورش. در شهر اردبیل هم تجمع کردند.

۹۷/۱۱/۲۵ pic.twitter.com/PHggtwArKJ — vania???? (@vaniiia80) ١٤ فبراير ٢٠١٩