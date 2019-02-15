تظاهرات لمعلمين متقاعدين تعم عدة مدن إيرانية (صور وفيديو)

تظاهرات لمعلمين متقاعدين تعم عدة مدن إيرانية (صور وفيديو)

المصدر: إرم نيوز

شارك عدد من المثقفين والمعلمين المتقاعدين، يوم الخميس، احتجاجات بعدد من المدن الإيرانية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الاحتجاجات تركزت أمام إدارات التعليم الحكومية في مدن ”سنندج، ومريوان، وكرمنشاه، وارومية، ومشهد واردبيل“.

وطالب المتظاهرون بتحسين الظروف المعيشية لكوادر المتقاعدين والمتعلمين، ومساواة حقوق العمال والمتقاعدين.

كما طالبوا بتوفير التعليم المجاني، والسماح للطلاب بالدراسة بلغتهم الأم، كما احتجوا على طريقة تعاطي السلطات الأمنية مع النشطاء في نقابة المعلمين واعتقال عدد منهم في الآونة الأخيرة.

وتشهد المدن والمحافظات الإيرانية بين الحين والآخر احتجاجات من مختلف الشرائح بالبلاد للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة معاشاتهم في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

وتعاني إيران من أوضاع اقتصادية متردية بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على طهران.

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