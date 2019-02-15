نتنياهو يؤخر عودته من وارسو  بسبب حادث تعرضت له طائرته

تسبب اصطدام قاطرة بطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تأخير عودته من العاصمة البولندية وارسو لساعات.

وكانت الطائرة من طراز ”بوينغ 777“ على وشك أن تقلع من المطار، منتصف ليلة الخميس الجمعة، عندما وقع الحادث؛ ما تسبب بتأخير سفر نتنياهو.

ونقل موقع “ تايمز أوف إسرائيل“ الإخباري عن شركة الطيران المحلية (العال) قولها: ”تعرضت طائرة رئيس الوزراء لأضرار من قاطرة ارتطمت بها عندما كان رئيس الوزراء على وشك المغادرة بعد منتصف الليل بقليل“.

وأضافت الشركة: ”طائرة جديدة أرسلت إلى وارسو لإعادة رئيس الوزراء والوفد المرافق له“.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو وزوجته ساره، وكبار المسؤولين عادوا إلى فندق إنتركونتننتال في وارسو، فيما تم وضع الصحفيين المرافقين له في فندق قرب المطار.

وزار نتنياهو بولندا لمدة يومين، شارك خلالها في مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط، تركزت أعماله على الموضوع الإيراني.