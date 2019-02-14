وزير خارجية اليمن يعلق على حادثة جلوسه بجوار نتنياهو في وارسو

وزير خارجية اليمن يعلق على حادثة جلوسه بجوار نتنياهو في وارسو

المصدر: الأناضول

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الخميس، إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ”ثابت ولا يقبل المزايدة“.

جاء ذلك في تغريدات على حسابه في ”تويتر“، بعد ساعات من ظهوره بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء مؤتمر وارسو الدولي، في صور أثارت جدلًا واسعًا في مختلف الأوساط المحلية والعربية.

وأضاف اليماني: ”إن موقف اليمن والرئيس هادي من القضية الفلسطينية وشعبها وقيادتها ثابت ولا يقبل المزايدة عليه“.

وأشار إلى أن ذلك الموقف ”تجلى في توجيهات هادي عندما قدتُ التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس“.

وشدد على أن المشاركة في مؤتمر وارسو لم تكن لمناقشة القضية الفلسطينية، بل لحشد المجتمع الدولي في مواجهة ”التوسع الإيراني“ باليمن.

واعتبر أنها ”جزء من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء“.

وفي ما يشبه التلميح إلى أنه أخطأ في جلوسه بجانب نتنياهو، قال اليماني: ”إن الأخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائمًا في المؤتمرات الدولية“.

ولفت الوزير إلى أن ”محاولات وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية، لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن“، في إشارة إلى الجدل الذي أثارته الصور، والحديث عن التطبيع مع إسرائيل.

تصريح لوزير الخارجية اليمني حول اجتماع وارسو وجلوسه بجانب نتنياهو

Posted by ‎عبدالحكيم القايفي‎ on Thursday, February 14, 2019

واستضافت العاصمة البولندية وارسو، الأربعاء والخميس، فعاليات مؤتمر بشأن إيران والشرق الأوسط، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، ولا سيما وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً