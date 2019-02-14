”الشيوخ الأمريكي“ يقر تعيين وليام بار وزيرًا للعدل

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تعيين ويليام بار، مرشح الرئيس دونالد ترامب، وزيرًا للعدل، ليخلف جيف سيشنز.

وصوّت مجلس الشيوخ، بأغلبية 54 عضوًا مقابل 45، لصالح تعيين ”بار“، في نفس المنصب الذي شغله من 1991 إلى 1993.

ويحل بار محل وزير العدل السابق جيف سيشنز، الذي أقاله ترامب في 2018، بعد أن نأى بنفسه عن مهمة التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وسمح لنائبه رود روزنشتاين بتولي التحقيق.

وذكرت وكالة ”أسوشييتد برس“ أن ويليام بار، بحكم منصبه الجديد، سيشرف على العمل المتبقي في تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر حول الكرملين، وحملة ترامب.

وعارض الديمقراطيون، إلى حد كبير، تعيين بار، قائلين إنهم يريدون التزامًا أقوى من جانبه بالإفراج الكامل عن تقرير روبرت مولر النهائي.

ومرارًا، استبعد ترامب أن تكون روسيا تدخلت في الانتخابات لمساعدته بالوصول إلى الرئاسة أمام منافسته هيلاري كلينتون.

غير أن التحقيقات تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو أن يكون الرئيس تعمد عرقلة تحقيق في هذا الإطار، من خلال طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ”FBI“ السابق جيمس كومي، في مايو/ أيار 2017.