البيت الأبيض: ترامب سيعلن ”الطوارىء الوطنية“ لتمويل الجدار

المصدر: ا ف ب

أكد البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن ”حالة الطوارئ الوطنية“؛ لاستكمال تمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الإدارة: ”سيوقع الرئيس قانون تمويل الحكومة الاتحادية، وكما سبق أن قال إنه سيعمل بموجب مراسيم- وخصوصًا حال الطوارئ الوطنية- لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود“. وأضافت: ”مرة أخرى، يتمسك الرئيس بوعده لبناء الجدار وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا العظيم“.

من جانبه، أكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أن الرئيس سيعلن حال ”الطوارئ الوطنية“ لاستكمال تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك؛ لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الرئيس قال إنه مستعد لتوقيع حل وسط للموازنة تم التوصل إليه بين الديمقراطيين والجمهوريين؛ تجنبًا ”لإغلاق“ جديد لإدارات حكومية.

وتابع: ”سيعلن حالة طوارئ وطنية في الوقت نفسه“، مؤكدًا أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.