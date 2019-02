بولندا ترد على تصريحات وزير خارجية إيران بشأن اجتماع وارسو

علَّقت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الخميس، على تلويح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باستضافة وارسو لإرهابيين، ضمن إدانته الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة لقوات الحرس الثوري، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلًا.

وكتبت الخارجية البولندية على صحفتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: تدين بولندا الإرهاب بجميع أشكاله. ولا يمكن أن يكون رد الفعل على الهجوم على طريق خاش – زاهدان في إيران مختلفًا. ”لا“ للعنف.

وأضافت الخارجية البولندية مخاطبة ظريف: ”لا يوجد إرهابيون في وارسو اليوم. بل هناك ديمقراطية، وحريّة تعبير، وتضامن“.

