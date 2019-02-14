إسرائيل تبدأ تعزيز جاهزية جيش الاحتلال على حدود غزة

كشفت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، اليوم الخميس، عن خطة عسكرية وعملياتية، بدأها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، لتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب عدد من الأخطاء الأمنية التي أدت إلى استهداف الجنود الإسرائيليين المتواجدين على الحدود.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فإن كوخافي بدأ في خطة لتحسين الاستعداد الأمني للجيش الإسرائيلي، في الجنوب (غزة)، على حساب مناطق أخرى، كونها تشكل المنطقة الأكثر خطورة في المراحل الأمنية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة على الخطة الأمنية والعملياتية من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية، وبدأ الجيش بتنفيذها تحسبًا لأي تصعيد محتمل مع القطاع.

وقالت الصحيفة إن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، كوخافي، خصص ميزانية ضخمة لمشروع تحصينات الشمال والجنوب، وقام بتعزيز القبة الحديدية في أكثر من منطقة داخل إسرائيل، خوفًا من تصعيد يؤدي لإطلاق كم هائل من الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية.

وكانت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية حذرت أمس مما أسمته ”مراوغة“ إسرائيل في تنفيذ استحقاقات الهدوء، مؤكدة أن الانفجار قادم في حال استمرت إسرائيل في هذه السياسة.

وأوضحت الغرفة المشتركة، في بيان صحفي، أن الجمعة المقبلة ستكون مقياسًا واختبارًا لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق المتظاهرين السلميين على حدود غزة.