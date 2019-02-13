الجيش الإسرائيلي يبحث عن جندي مفقود (صورة)

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، عن فقدان الجيش الإسرائيلي لأحد جنوده في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة، بعد مغادرته القاعدة العسكرية التي يخدم بها.

وذكر موقع ”مفزاك لايف“ العبري، أن ”الجيش الإسرائيلي يواصل بجهود كبيرة عمليات بحث متواصلة عن الجندي الذي اختفت آثاره بعد خروجه من القاعدة العسكرية“.

وأضاف الموقع أن ”الجندي المفقود يدعى ياكير منشه، ويبلغ من العمر 19عامًا، ويرتدي زي الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي“.

وشهدت الأيام الماضية العديد من الأحداث المشابهة، في ظل توتر أمني تشهده إسرائيل سواء على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، أو الشمالية مع لبنان.