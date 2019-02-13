إسرائيل: إيران تحاول نشر منشآت عسكرية وصاروخية في العراق

حذرت استخبارات الجيش الإسرائيلي من محاولات إيران نشر منشآت عسكرية وصاروخية في العراق.

جاء ذلك في تقييم لها، بحسب ما أفادت قناة ”كان“ العبرية الرسمية، الأربعاء.

ووفق التقييم فإن خطوات طهران تأتي عقب ضربات إسرائيلية لأهداف إيرانية في سوريا.

وشدد على أن تلك التحركات تستوجب ”تكثيف الجهود الاستخبارية تجاه العراق، مع احتمال القيام بخطوات عملياتية هناك، إذا تحول الانتشار الإيراني إلى تهديد عسكري“.

وذكرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن طهران ”تسحب القوات الموالية لها في سوريا باتجاه الشمال والشرق، في تغيير لاستراتيجية الانتشار قرب الحدود مع الجولان المحتل“.

وتابعت أن إيران ”ربما تتخذ خطوات استفزازية في المجال النووي، بهدف إجبار المجتمع الدولي على رفع العقوبات الاقتصادية عنها“.