ساويرس يتطلع للاستثمار في كوريا الشمالية بحال نجاح ”قمة ترامب“

اعتبر الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن كوريا الشمالية ستكون فرصة استثمارية كبيرة، خاصة في قطاعات التعدين والاتصالات والفنادق، بحال نجح اجتماع القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ساويرس، إن كوريا الشمالية بلد فقير ويحتاج استثمارات في جميع المجالات من الفنادق إلى الطرق وأساليب الزراعة الحديثة.

وأكد رجل الأعمال الذي تدير شركة الاتصالات التابعة له شبكة كوريولينك للهاتف المحمول في كوريا الشمالية على هامش مؤتمر في أبوظبي بأن ”هذا بلد مليء بالفرص إذا انفتح“.

وأضاف ”أتطلع إلى مجالات أخرى مثل التعدين والسياحة والزراعة والصناعات الزراعية، لكن التعدين مثير للاهتمام، فلديهم موارد كثيرة ولا يملكون المال اللازم للتنقيب“.

وعبر ساويرس عن تفاؤله بشأن الاجتماع (الذي سيعقده ترامب) مع زعيم كوريا الشمالية، لاعتقاده بأن السلام قد يتحقق فعلًا خلال هذا الاجتماع، مبينًا أن ”كل ما يريده الكوريون الشماليون هو التقدير والاحترام والحوار، وهذا ما يحصلون عليه الآن“.

ونوّه بأن ”معدل انتشار الهاتف المحمول في كوريا الشمالية يبلغ نحو 15 % من السكان أو ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص“، مشيرًا إلى أن النمو في السوق محدود بسبب ارتفاع أسعار أجهزة الهواتف التي يتعين سداد ثمنها بالعملة الأجنبية.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي، إنه سيعقد اجتماعه الثاني مع كيم في العاصمة الفيتنامية هانوي في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الجاري، عقب اجتماعهما الأول في سنغافورة في يونيو حزيران.

وقالت أوراسكوم للاستثمار القابضة في أيلول سبتمبر إنها حصلت على إعفاء من الأمم المتحدة لتشغيل كوريولينك، وهو مشروعها المشترك مع شركة البريد والاتصالات في كوريا الشمالية.

جاء ذلك، بعد أن شدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على بيونغيانغ بما جعل تأسيس شركات أجنبية لمشروعات تجارية مشتركة مع كيانات في كوريا الشمالية أمرًا غير قانوني.