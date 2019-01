ماذا تستفيد عائلة ساويرس من دعم الفعاليات الفنيّة بمصر؟ (فيديو إرم)

View this post on Instagram

@eremnews @s_sawiris . . . . ظهر خلال الفترة الماضية اهتمام كبير من عائلة ساويرس، التي تضم عددًا من أكثر رجال الأعمال المصريين ثراء، بشأن الفن والثقافة ودعم الفعاليات الفنيّة، على غرار إقامة مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة ساويرس للثقافة ودعم مهرجان القاهرة السينمائي. وردًا على سؤال حول استفادة العائلة من دعم تلك الفعاليات الفنية، قال سميح ساويرس، وهو أحد أبرز أفراد العائلة، إن العائلة تربحت كثيرًا من البلد خلال الفترة الماضية، وإنّ نشاطها الحالي هو إعادة "جزء مما استفدناه وكسبناه من هذا البلد". وأقيم مساء أمس الجمعة، حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية، في دورته الـ14، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي شهد حضورًا فنيًا وثقافيًا كبيرًا.