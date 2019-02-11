ردًا على تهديدات الحرس الثوري.. نتنياهو يتوعد بمحو ”إيران الثورة“ (فيديو)

ردًا على تهديدات الحرس الثوري.. نتنياهو يتوعد بمحو ”إيران الثورة“ (فيديو)

المصدر: الأناضول

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التهديدات الإيرانية الأخيرة، مؤكدًا بأن ”أي محاولة من قبل إيران لقصف تل أبيب وحيفا، ستكون آخر أيام ثورتها التي يحتفلون بها“.

وقال نتنياهو في فيديو قصير بثه على حسابه بموقع ”تويتر“، ”أنا لا أتجاهل تهديدات النظام الإيراني، لكنني لست معجبًا بها أيضًا“.

وأكد نتنياهو بأن نظام إيران ”لن ينجح بقصف وتدمير تل أبيب وحيفا“، مضيفًا ”سيكون ذلك آخر أيام الثورة التي سيحتفلون بها، يجب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار“.

واحتفلت حشود كبيرة من الإيرانيين يوم الإثنين في طهران بالذكرى الـ40 لـ“انتصار الثورة الإسلامية“.

ودان الرئيس الإيراني، حسن روحاني خلال الاحتفال كلًّا من الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ كتب على بعض اللافتات خلال الاحتفال ”الموت لإسرائيل“، و“لن تعيش إسرائيل 25 سنة أخرى“، وأحرقت أعلام أمريكية وإسرائيلية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد بتدمير مدينتي حيفا وتل أبيب في حال قامت إسرائيل، أو أمريكا بقصف طهران.

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