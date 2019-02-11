ردًا على تهديدات الحرس الثوري.. نتنياهو يتوعد بمحو ”إيران الثورة“ (فيديو)

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التهديدات الإيرانية الأخيرة، مؤكدًا بأن ”أي محاولة من قبل إيران لقصف تل أبيب وحيفا، ستكون آخر أيام ثورتها التي يحتفلون بها“.

وقال نتنياهو في فيديو قصير بثه على حسابه بموقع ”تويتر“، ”أنا لا أتجاهل تهديدات النظام الإيراني، لكنني لست معجبًا بها أيضًا“.

وأكد نتنياهو بأن نظام إيران ”لن ينجح بقصف وتدمير تل أبيب وحيفا“، مضيفًا ”سيكون ذلك آخر أيام الثورة التي سيحتفلون بها، يجب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار“.

لا اتجاهل التهديدات التي يطلقها النظام الإيراني ولكنني لا أتأثر بها. إذا ارتكب هذا النظام الخطأ الفادح وسيحاول تدمير تل أبيب وحيفا إنه لن ينجح في ذلك ولكن هذا سيكون عيد الثورة الأخير الذي هذا النظام سيحتفل به. من الجدير أن النظام سيأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. pic.twitter.com/eCtUiNZsJB — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 11, 2019

واحتفلت حشود كبيرة من الإيرانيين يوم الإثنين في طهران بالذكرى الـ40 لـ“انتصار الثورة الإسلامية“.

ودان الرئيس الإيراني، حسن روحاني خلال الاحتفال كلًّا من الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ كتب على بعض اللافتات خلال الاحتفال ”الموت لإسرائيل“، و“لن تعيش إسرائيل 25 سنة أخرى“، وأحرقت أعلام أمريكية وإسرائيلية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد بتدمير مدينتي حيفا وتل أبيب في حال قامت إسرائيل، أو أمريكا بقصف طهران.