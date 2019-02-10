ظريف ينفي دعوة أي مسؤول إيراني لحضور مؤتمر وارسو

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، توجيه دعوة لأي مسؤول في بلاده للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي يُعقد في العاصمة البولندية ”وارسو“، يوم الأربعاء المقبل، والذي ترعاه الولايات المتحدة.

وقال ظريف الذي وصل العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية تستمر يومين:“لم تتم دعوة أي مسؤول إيراني للمشاركة في قمة السلام والأمن في الشرق الأوسط في وارسو عاصمة بولندا“.

وأوضح ظريف لوكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانة ملت“، أن ”أهداف الولايات المتحدة لن تتحقق في هذا المؤتمر الذي يُعقد ضد الجمهورية الإسلامية“.

وقال ظريف إن الأمريكيين بذلوا جهودًا كبيرة لعقد الاجتماع ضد إيران ”لكنهم تراجعوا عن مواقفهم … وذكروا أن إيران لم تكن موضوعًا للاجتماع“.

وأثار الإعلان الأمريكي في يناير الماضي، عزم واشنطن عقد مؤتمر في بولندا في 13 و 14 فبراير الجاري، ردة فعل حادة من قِبل إيران، ويعد ذلك محاولة من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها لمواجهة نظام طهران الذي يعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.