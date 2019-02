ظريف: أمريكا تدعم المستبدين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعم “المستبدين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط”، وذلك ردًا على خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزاد التوتر بين البلدين منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية في أيار/مايو الماضي، وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وكتب ظريف في التغريدة “عداء أمريكا دفعها لدعم مستبدين وجزارين ومتطرفين لم يجلبوا سوى الخراب لمنطقتنا”.

Iranians—including our Jewish compatriots—are commemorating 40 yrs of progress despite US pressure, just as @realDonaldTrump again makes accusations against us @ #SOTU2019. US hostility has led it to support dictators, butchers & extremists, who've only brought ruin to our region

