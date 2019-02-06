ظريف: أمريكا تدعم المستبدين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط

ظريف: أمريكا تدعم المستبدين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعم “المستبدين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط”، وذلك ردًا على خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزاد التوتر بين البلدين منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية في أيار/مايو الماضي، وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وكتب ظريف في التغريدة “عداء أمريكا دفعها لدعم مستبدين وجزارين ومتطرفين لم يجلبوا سوى الخراب لمنطقتنا”.

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