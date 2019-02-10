سول وواشنطن تتفقان على تقاسم تكاليف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

توصلت سول وواشنطن، اليوم الأحد، لاتّفاق بشأن تقاسم تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

ووفقًا لوكالة ”يونهاب“ للأنباء، فإن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقَّعتا على اتفاق بشأن تقاسم تكاليف 28 ألفًا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن حفل التوقيع أقيم في مقر وزارة الخارجية في سول، بمشاركة كبير المفاوضين من الجانبين تشانغ وون سام وتيموثي بيتس.

ولفتت إلى أن كوريا الجنوبية، ووفقًا للاتفاقية، ستدفع للولايات المتحدة 924 مليون دولار خلال العام 2019 في إطار تقاسم التكاليف.

ومنذ الحرب الكورية (1950-1953)، يتمركز حوالي 28 ألفًا و500 جندي أمريكي، إذ تسهم كوريا الجنوبية في تقاسم تكاليف أجور العمال المدنيين الذين توظفهم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وتكاليف بناء قواعد أمريكية ونفقات الدعم اللوجستي.