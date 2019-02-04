الحلبوسي: تسلمنا طلبًا لإعادة تنظيم وجود القوات الأمريكية في العراق

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، أن المجلس تلقى طلبًا لإعادة تنظيم وجود القوات الأمريكية في البلاد.

فيما رأى ان العراق ما يزال بحاجة إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحلبوسي لعدد من وسائل الإعلام على هامش حضوره انطلاق فعاليات ملتقى الرافدين الدولي لعام 2019 في بغداد.

ويشارك في الملتقى وفود من 22 دولة، وسط حضور رسمي وأكاديمي محلي ودولي رفيع المستوى، لمناقشة مختلف القضايا الأمنية والاقتصادية وملفات الطاقة والتعليم ومحاور أخرى، وفق المنظمين.

وقال الحلبوسي في تصريح اليوم، إن بلاده ما زالت بحاجة إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، والإيفاء بتأدية التزاماته تجاه العراق ودعم حكومته.

وأضاف الحلبوسي، أن البرلمان العراقي سيعمل وبالتنسيق مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لمعرفة الحاجة الفعلية بشأن القوات الأجنبية.

يأتي ذلك بعد ساعات من رفض نائبه حسن الكعبي، لتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، معلنًا أن “مجلس النواب (العراقي) سيعمل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة”.

وأعلن ترامب، أمس، الإبقاء على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق؛ حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.