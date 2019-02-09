متحديًا الغرب.. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استمراره بتنمية القدرات الصاروخية للبلاد

أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، أنه مستمر في تنمية وتطوير القدرات الصاروخية، بهدف الارتقاء بالقدرة الدفاعية لإيران وحلفائها في المنطقة.

وأشار في بيان أصدره اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لانتصار الثورة، إلى أن الهدف من تنمية القدرة الصاروخية هو مساعدة جبهة المقاومة (حلفاء إيران) في المنطقة.

وقال بيان الحرس، “مستمرون في تنمية القدرات الصاروخية لارتقاء القدرة الردعية للبلاد ولمساعدة جبهة المقاومة، ولن نفاوض عليها على الإطلاق”.

وأوضح الحرس الثوري في بيانه أن “إيران ستواصل تطوير صواريخها، ولن تنتظر أبدًا الموافقة من الأطراف الغربية أو غيرها، لتطوير قدرتها الردعية في ظل التهديدات القائمة”.

واعتبر الحرس الثوري أن تطوير الصواريخ هو “منهج لا يمكن وقفه”، مشيرًا إلى أنه “جزء من عقيدة إيران الدفاعية وغير قابل للتفاوض”.

وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب حشمت الله فلاحت بشه، اليوم السبت، إن “شروط الأوروبيين حول البرنامج الصاروخي الإيراني غير مقبولة ولا نقبل بها”.