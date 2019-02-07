الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1000 كلم

المصدر: أ ف ب

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن صاروخ كروز جديد يبلغ مداه 1000 كلم، بحسب وكالة الأنباء التابعة لقوة النخبة في إيران.

وقال قائد قوة الطيران التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ الجديد “دزفول” هو نموذج أكثر حداثة من طراز “ذو الفقار” الذي يبلغ مداه 700 كلم، بحسب الوكالة.

وكانت إيران قد أعلنت، السبت الماضي، نجاح اختبار إطلاق صاروخ كروز من نوع “حويزة” البالغ مداه 1350 كلم، تزامنًا مع الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.

وتم الكشف عن الصاروخ الجديد من قبل حاجي زاده وقائد الحرس الثوري اللواء محمد علي الجعفري في مصنع لإنتاج الصواريخ لم تحدد مكانه الوكالة.

وتثير البرامج البالستية الإيرانية قلق الغربيين الذين يتهمون إيران بأنها تريد زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق الأوسط وإسرائيل.

وأواخر شهر كانون الثاني/يناير، هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إيران بفرض عقوبات إذا لم تتخل عن برنامجها الصاروخي.