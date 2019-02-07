ماكرون يلغي زياراته الخارجية بسبب “السترات الصفراء”

ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زياراته الخارجية حتى 15 مارس/ آذار المقبل، من أجل إدارة المفاوضات الهادفة لحل أزمة “السترات الصفراء“.

وقال بيان صدر الخميس، عن قصر الإليزيه، إن ماكرون سيبقى في البلاد حتى 15 من مارس المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس لن يشارك في مؤتمر سنوي حول الأمن، من المقرر عقده بمدينة ميونيخ الألمانية الأسبوع المقبل، وأنه ألغى كافة زياراته الخارجية.

وكان من المخطط أن يلتقي ماكرون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ميونيخ على هامش المؤتمر.

ويجمع مؤتمر ميونيخ مئات القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين من نحو 40 دولة.

ومنذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلقت احتجاجات “السترات الصفراء” بفرنسا، تنديدًا بارتفاع الضرائب على الوقود. ‎

ورغم إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، واستمرت لعدة أسابيع، لكن بكثافة أقل، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.