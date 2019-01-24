“السترات الصفراء” تستعد للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي

أعلنت حركة السترات الصفراء يوم الأربعاء، عن لائحة مكونة من أسماء 10 مرشحين بزعامة انغريد لوفافاسور، للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، بهدف تمثيل فرنسا في البرلمان الأوروبي.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره “تجمع المبادرة الوطنية” الذي أسسته “السترات الصفراء”.

وأوضح البيان أن “اللائحة الحالية مبدئية، وستضاف إليها أسماء أخرى لتضم 79 مرشحًا، وتكون جاهزة للتقديم رسميًا في منتصف شباط/ فبراير المقبل، بهدف المشاركة في الانتخابات المقررة يوم 26 أيار/ مايو المقبل”.

وقال هايك شانينيان -وهو أحد الأعضاء البارزين في حركة “السترات الصفراء“- لوسائل إعلام محلية إن “بإمكانهم تقديم 79 مرشحًا على الفور، لكنهم فضلوا فتح باب الترشح أمام كل المواطنين الفرنسيين، وسيتم الاختيار عن طريق تصويت داخلي”.

واسم هايك غير وارد في اللائحة، لكنه سيتولى مهمة مدير الحملة الانتخابية حسب موقع “ويست فرانس”.

وتتكون اللائحة من مرشحين تتراوح أعمارهم بين 29 و 53 عامًا، بينهم ربة بيت، وعاملون في مختلف المجالات مثل القانون والوظيفة العمومية والشركات الصغرى.

وتترأس اللائحة انغريد لوفافاسور، وهي ممرضة في الـ31 من عمرها تنحدر من إقليم “اور” بمنطقة النورماندي.

وأكدت الحركة أن مرشحيها في حالة نجاحهم، سيتولون “قبل كل شيء مهمة إيصال صوت المواطنين، الذين سيقومون باستشارتهم طيلة ولايتهم”.

وحسب استطلاع رأي نشره موقع “ايلاب” المتخصص، الأربعاء، فإن أي لائحة ستتقدم بها “السترات الصفراء” للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، ستحتل الصف الثالث بـ13% من الأصوات، بعد لائحة “الجمهورية إلى الأمام” و”التجمع الوطني”.