الجيش الأمريكي يعلن الاستعداد لحماية دبلوماسيي بلاده في فنزويلا

أعلن الأميرال المسؤول عن قيادة القوات الأمريكية في أمريكا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي مستعد لحماية العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين، ومنشآت بلاده الدبلوماسية في فنزويلا، إذا لزم الأمر.

وقال الأميرال بالبحرية كاريج فولر، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: “نحن على استعداد لحماية العسكريين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية إذا لزم الأمر”.

وقبل أيام، لم يستبعد الرئيس الأمريكي ترامب إمكانية التدخل العسكري في الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا، بعد إعلان زعيم المعارضة غوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، واعتراف العديد من البلدان به.