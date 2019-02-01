الجيش الأمريكي يعلن مقتل 24 متشددًا في غارة جوية بالصومال

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون عسكريون في البنتاغون، الخميس، مقتل 24 عنصرًا من حركة الشباب في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية في الصومال.

وأوضحت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا، في بيان، أن الضربة حصلت الأربعاء قرب “موقع معسكر إرهابي” في هيران وسط الصومال.

وتأتي هذه الضربة في إطار مهمة متواصلة تتعاون فيها القوات الأمريكية مع الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية لمحاربة حركة الشباب.

وقال مدير عمليات القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال غريغ اولسون، إن هذه الضربات “تواصل مساعدة شركائنا على إحراز تقدم في كفاحهم ضد المتشددين العابرين للحدود الذين يعارضون السلام في الصومال والمنطقة”.

وزاد البنتاغون وتيرة ضرباته في الصومال خلال السنوات الأخيرة.

والشهر الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل 62 عنصرًا من حركة الشباب في 6 غارات جوية بالصومال.