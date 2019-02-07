إندونيسيا تدين رفض إسرائيل تجديد عمل المراقبين الدوليين بالخليل‎

أدانت الخارجية الإندونيسية، اليوم الخميس، رفض إسرائيل، من جانب واحد، تمديد مهمة البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية الإندونيسية في بيان: “ندين قرار إسرائيل الخاطئ بإنهاء مهمة البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل الفلسطينية”.

وشددت على أهمية دور البعثة الدولية في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإسهاماتها في خفض التوتر بالخليل المحتلة.

يُذكر أن مجلس الأمن يعقد في هذه الأثناء، اجتماعًا مغلقًا، لبحث الخطوة الإسرائيلية، التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على عملية السلام في المنطقة.

والاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم التجديد للبعثة العاملة بالمدينة منذ عام 1994.

وتتألف القوة الدولية من 64 عنصرًا، وبدأت عملها عقب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، في 25 شباط/فبراير 1994، داخل المسجد الإبراهيمي؛ ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيًا وجرح عشرات آخرين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وتقول البعثة إن مهمتها الرئيسية هي المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في المناطق الخاضعة لعملها في الخليل، بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة.