ترامب: الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن استعادة كل أراضي داعش

المصدر: رويترز + أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع الإعلان بصورة رسمية، قريبًا، استعادة كل الأراضي التي كانت يسيطر عليها تنظيم داعش.

وأوضح ترامب خلال اجتماع للتحالف في واشنطن يوم الأربعاء، أنه “يتوقع الإعلان بصورة رسمية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير عن أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة استعاد السيطرة على كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش”.

وأكد أن: “جيش الولايات المتحدة وشركاؤنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا فعليًا كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق”.

وأضاف أمام الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية: “من المتوقع الإعلان رسميًا في وقت ما، ربما الأسبوع المقبل، أننا احتوينا الخلافة بنسبة 100%، لكني أريد انتظار الإعلان الرسمي. لا أريد أن أقول ذلك قبل الأوان”.

وتابع أن الولايات المتحدة “ستظل حازمة جدًا.. ما بقي مجرد فلول، لكن الفلول يمكن أن تكون بالغة الخطورة”.

وقال: “تأكدوا أننا سنبذل كل ما هو مطلوب لإلحاق الهزيمة بآخر شخص في صفوف تنظيم داعش”.