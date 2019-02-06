الجيش الأمريكي يشتري بعض منظومات القبة الحديدية الإسرائيلية

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم شراء عدد محدود من منظومات القبة الحديدية الدفاعية من إسرائيل، بينما يقيّم خيارات بشأن احتياجاته على المدى الطويل.

وتوصف منظومة القبة الحديدية بأنها توفر تغطية بحجم مدينة، مضادة للصواريخ على شاكلة صواريخ “كاتيوشا” التي يتراوح مداها بين خمسة كيلومترات و70 كيلومترًا، وأيضًا قذائف المورتر.

وتستخدم المنظومة صواريخ صغيرة تعترض وتسقط التهديدات، ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنها حققت نجاحًا بنسبة 90% خلال اشتباكات على الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان: “القبة الحديدية سيجري تقييمها وتجربتها كمنظومة متاحة حاليًا لحماية الجنود الأمريكيين المنتشرين في مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات النارية غير المباشرة والتهديدات الجوية”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الاتفاق “إنجاز عظيم لإسرائيل، إنه دليل آخر على تعزيز تحالفنا الراسخ مع الولايات المتحدة، وتعبير عن وضع إسرائيل الصاعد في العالم”.

وأكدت مؤسسة “أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة” الإسرائيلية، المملوكة للدولة والتي تصنع القبة الحديدية، هذا الاتفاق دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويقدم بعض المصنعين الأمريكيين، مثل شركة “ريثيون”، أجزاء تستخدم في الصواريخ التي تعتمد عليها المنظومة.