إيران: اعتقال 5 مسلحين هاجموا دورية وفجروا ناقلة وقود غرب البلاد

اعتقلت قوات الأمن في مدينة خرم آباد غرب إيران، خمسة أشخاص متهمين بالهجوم على دورية شرطة، ما أسفر عن مقتل ضابط وجرح شرطي آخر وتفجير ناقلة وقود بمحطة بنزين في المدينة، وفق وكالة أنباء إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن المساعد الأمني والسياسي لحاكم إقليم لرستان، رضا شيراوزن، قوله إنه “تم التعرف على مجموعتين يشتبه في تورطهما بالهجوم المسلح على دورية للشرطة وتفجير ناقلة وقود في مدينة خرم آباد فجر اليوم الأربعاء”، مضيفًا أنه “تم اعتقال خمسة أشخاص من المجموعتين وجارٍ البحث لاعتقال آخرين”.

وقالت السلطات الإيرانية، الأربعاء، إن إطلاق النار اندلع بالقرب من محطة وقود في إقليم لرستان غرب إيران، وأسفر عن مقتل ضابط وجرح شرطي وانفجار ناقلة وقود في محطة للبنزين في خرم آباد.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن مصدر حكومي قوله إن “الضابط كان برتبة ملازم، فيما تم نقل الشرطي إلى إحدى المستشفيات المحلية بمدينة خرم آباد”، مضيفًا أن المهاجمين فروا في سيارة مسروقة.

وعادة ما تشهد مدن إقليم لرستان، التي تقطنها أغلبية من القومية اللورية الريفية، بعض المواجهات المسلحة القبلية، فيما يحتفظ العديد من الأشخاص في الإقليم بأسلحة نارية خاصة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صادرت السلطات الأمنية حوالي 150 بندقية من المهربين في المحافظة.