جنرال أمريكي يحذّر من عودة أنشطة داعش عقب الانسحاب من سوريا

عبّر جنرال أمريكي كبير، يوم الثلاثاء، عن خشيته من أن يشكل تنظيم داعش تهديدًا دائمًا بعد انسحاب أمريكي مقرر من سوريا، مبينًا أن التنظيم “ما زال يحتفظ بقادة ومقاتلين ووسطاء وموارد، مما سيغذي قدرته على مواصلة القتال”.

وتعد تصريحات الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أحدث تحذير من جانب مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين بشأن خطر استئناف داعش أنشطته، عقب الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول/ ديسمبر.

وقال فوتيل، في جلسة بمجلس الشيوخ: “يتعين علينا مواصلة الضغط على هذه الشبكة.. فهي لديها القدرة على العودة إن لم نفعل”.

وأوضح أن “الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش تراجعت لأقل من 20 ميلًا مربعًا، وأن القوات التي تساندها الولايات المتحدة ستستعيدها قبل الانسحاب الأمريكي”.