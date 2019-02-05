تقرير سري: كوريا الشمالية تحتفظ بصواريخها وتحصنها ضد الضربات العسكرية

كشف تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة، أن برامج الصواريخ النووية والباليستية في كوريا الشمالية، لا تزال قائمة، وأن البلاد تعمل على التأكد من أن هذه القدرات لا يمكن تدميرها بأي ضربات عسكرية.

يأتي التقرير المقدم إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضوًا، قبل قمة ثانية مزمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الشهر.

وعُقد اللقاء الأول في يونيو/ حزيران 2018، وتعهد كيم فيه بالعمل على نزع السلاح النووي.

وفي حين أشاد ترامب بإحراز تقدم هائل في تعامله مع كوريا الشمالية، خلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن بيونغ يانغ “تستخدم منشآت مدنية، بما في ذلك المطارات، لتجميع الصواريخ الباليستية واختبارها”.

وذكر التقرير أنه “وجد دليلًا على وجود اتجاه ثابت من جانب كوريا الديمقراطية لتفريق مواقعها للتجميع والتخزين والاختبار”.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة المكون من 317 صفحة، والذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة.