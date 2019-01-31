مصادر: الأمم المتحدة قد تؤجل مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا

قالت مصادر مطلعة، إن الأمم المتحدة ستؤجل على الأرجح، مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام؛ لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

وبموجب خطة فرنسية، كان يتعين على ليبيا إجراء انتخابات يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنها تأجلت؛ بسبب انقسامات بين الفرقاء السياسيين، وتصاعد العنف في العاصمة طرابلس.

وفي مسعى جديد، كان غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يريد عقد المؤتمر في “الأسابيع الأولى من 2019″، مع ترجيح إجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران.

وقالت مصادر، إن المؤتمر ربما يعقد بحلول نهاية فبراير/شباط، لكن تأجيله حتى مارس/آذار على الأقل، يبدو أكثر ترجيحًا.